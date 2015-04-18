تعلم الفروسية في جامعة زايد

للفروسية والشعر نصيب من حضور الأندية الطلابية في جامعة زايد في دبي، هذا النادي الذي يختزل مفاهيم حديثة ومهارات تخدم طالبات الجامعة على المستوى الشخصي والأكاديمي.

ويحمل النادي الثقافي للفروسية والشعر، بين طياته رؤى وأهدافاً جديدة تنقلها بنات حواء إلى المجتمع الطلابي، لاسيما وأن الجامعات والكليات لا تتوفر فيها أندية أو جماعات طلابية لممارسة هواية الفروسية، حيث يعد أول نادٍ يمارس أنشطته بلا إسطبل.

في هذا الصدد، ذكرت عائشة الفقاعي رئيسة النادي، أن شريحة كبيرة من طالبات الجامعة لديهن الرغبة في التعامل مع الخيل، بينما تفضل ثلة قليلة ممارسة الفروسية بحذافيرها، بما يعزز مشاركة المرأة الإماراتية في ميادين الفروسية، مفيدة أن النادي نظم أخيراً أول ورشة عمل رسمية تعقد خارج حرم الجامعة في معرض دبي الدولي للخيل بمشاركة عضوات النادي من داخل الجامعة وخارجها.

علاوة على ذلك، أكدت الفقاعي أن بعض الأمهات يشاركن في ورش العمل إلى جانب بناتهن، حباً في الفروسية إلى جانب الشعر، إذ تمكن النادي منذ تأسيسه من تعزيز مفهوم الفروسية بتعمق أكبر بين طالبات الجامعة، إلى جانب المشاركة في مختلف المحافل.

وقد نجح النادي في تعزيز مهارات عدة لدى الطالبات، فالتعامل مع الخيل يساعد على تطوير القيادة الشخصية، ويوفر فرصة للتغلب على الخوف وبناء بالنفس ومهارات أخرى في القيادة والإدارة وحل المشكلات وبناء فريق عمل.

كذلك يهدف النادي إلى توفير مساحة من المعرفة لنهج الذكاء العاطفي، وفهم عميق وتحديد مستوى الراحة في التعامل مع تحديات فريق العمل من خلال تعزيز التأثير الإيجابي، وتفهم وجهات نظر الآخرين بالتعاطف، إلى جانب تعلم كيفية الإرشاد بالتعاطف بما يُكسب الاحترام بين الطلبة أو الموظفين، واكتشاف الصفات الحقيقية لقدرات قيادة الفريق، مما يساعد الطالبات مستقبلاً بعد التخرج في العمل.

وأوضحت أن النادي عزز الكثير من المهارات الأخرى التي يحتاجها الطالب الجامعي أو الموظف، مثل اتخاذ القرار والتعامل بمرونة مع الآخرين وسواها، كونه يعتمد على التواصل مع الطرف الآخر «الخيل»..

مضيفة أن بعض الطالبات وجدن مساحة للتعبير فيه عن القريحة الشعرية في النادي، خاصة وأننا ننتمي إلى بيئة اشتهرت بشعراء كثر في الماضي أمثال المايدي بن ظاهر، فضلاً عن انتشار المسابقات والبرامج الشعرية التي ساهمت في الكشف عن مواهب شعرية في الجامعات وخارجها.

بطولة

تلقت طالبات جامعة زايد من النادي الثقافي للفروسية والشعر، 22 دعوة لحضور بطولة كأس دبي العالمي للخيول لعام 2014، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقد ساهمت هذه الزيارة من منظور الطالبة عائشة الفقاعي وزميلاتها، في التعرف على أجود أنواع الخيل على مستوى العالم، إلى جانب معرفة بعض الحقائق في عالم الفروسية تحدث عنها ملاك الخيول ومدربوها، مما يخدم النادي والطالبات في مستقبلاً، إلى جانب الحصول على فرصة لتكريم المشاركين في سباق مضمار جبل علي.