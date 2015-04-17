"جهاز الإحصاء": 6 آلاف متوفى حصيلة 14 ألف حادثة خلال عام 2014

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى حوادث الطرق خلال عام 2014 بلغت 14403 حادثة أدت إلى وفاة 6226 مواطنا وإصابة 24154، وبلغت خسائر المركبات نتيجة تلك الحوادث 21188 مركبة تالفة.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن إجمالى حوادث القطارات فى مصر بلغت 100 حادثة خلال عام 2014، مقارنة بـ52 خلال عام 2013، مشيرا إلى أن إجمالى المصابين جراء تلك الحوادث بلغ 6 مصابين فقط، وحالة وفاة وحيدة، وفقا لبيانات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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