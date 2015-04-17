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"جهاز الإحصاء": 6 آلاف متوفى حصيلة 14 ألف حادثة خلال عام 2014

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"جهاز الإحصاء": 6 آلاف متوفى حصيلة 14 ألف حادثة خلال عام 2014 "جهاز الإحصاء": 6 آلاف متوفى حصيلة 14 ألف حادثة خلال عام 2014
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى الطرق خلال عام 2014 بلغت 14403 حادثة أدت إلى وفاة 6226 مواطنا وإصابة 24154، وبلغت خسائر المركبات نتيجة تلك الحوادث 21188 مركبة تالفة.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن إجمالى حوادث القطارات فى بلغت 100 حادثة خلال عام 2014، مقارنة بـ52 خلال عام 2013، مشيرا إلى أن إجمالى المصابين جراء تلك الحوادث بلغ 6 مصابين فقط، وحالة وفاة وحيدة، وفقا لبيانات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.


>- الإحصاء: 1.9% ارتفاعا فى إنتـــاج الصناعــات التحويليـة فى فبراير الماضى

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مصر 365

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