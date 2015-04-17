أحمد كمال أبو المجد: تلقيت دعوة للقاء الرئيس السيسى غدا مع شخصيات عامة

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، إنه سيلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدا السبت، مع عدد من الشخصيات الوطنية، ولم يذكر أبو المجد أسباب اللقاء.

وأضاف فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أنه يتوقع أن يكون اللقاء حول الأحداث والقضايا العامة، كما أنه لم يذكر الشخصيات الوطنية التى ستحضر هذا الاجتماع المقرر له غدا.

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