العثور على حاملة طائرات غارقة من الحرب العالمية الثانية بساحل كاليفورنيا

عثرت الوكالة القومية للمحيطات والغلاف الجوى على حطام حاملة طائرات غارقة من الحرب العالمية الثانية وتحمل اسم "إندبندنس" قبالة ساحل شمال كاليفورنيا، وقالت إنها بحالة جيدة وربما مازالت تحمل طائرة.

وكانت حاملة الطائرات "إندبندنس" تعمل فى وسط وغرب المحيط الهادئ من نوفمبر 1943 وحتى أغسطس 1945، إلى أن غرقت فى يناير 1951، وعثرت الوكالة على هيكل السفينة سليمًا خلال بعثة استغرقت عامين لتحديد مواقع تحطم ما يقدر بنحو 300 سفينة فى المياه قبالة سان فرانسيسكو.

وقال جيمس ديلجادو، رئيس فريق العلماء المسيولين عن بعثة حاملة الطائرات "إندبندنس"، ومدير مكتب المحميات البحرية التابع للوكالة، فى بيان على موقعها الإلكترونى "بعد 64 عامًا فى قاع البحر تستقر إندبندنس فى القاع وكأنها جاهزة لتقلع منها إحدى طائراتها".

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