بدء مناظرة إسلام بحيرى مع "الأزهرى" و"الجفرى" فى "ممكن"

بدأت منذ قليل مناظرة إسلام بحيرى الباحث فى الشئون الإسلامية مع الدكتور أسامة الأزهرى عضو هيئة تدريس جامعة الأزهر، والحبيب على الجفرى الداعية الإسلامى، حول أفكار إسلام بحيرى وذلك خلال برنامج ممكن المذاع على فضائية سى بى سى.

وقال الإعلامى خيرى رمضان: "أقسم بالله أن حلقة اليوم ليس الهدف منها الإثارة أو تسخين الجو.. ونهدف من حلقة اليوم إلى إثراء الحوار وتجديد الخطاب الدينى".

- تداول صور لحظة وصول إسلام بحيرى لإجراء مناظرة ببرنامج "ممكن"