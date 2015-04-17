وفاة راكبة سودانية على متن الطائرة القادمة من الخرطوم للقاهرة

لقيت راكبة سودانية منيتها اليوم الجمعة، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة أثناء قدومها الى القاهرة على متن الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، على متن الرحلة رقم 854 قبل هبوطها بمطار القاهرة، حيث لم يتم التمكن من إسعافها وتم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار.

وأوضح مصدر بالمطار أن أعضاء الضيافة الجوية فوجئوا بإغماء مفاجئ للراكبة ا . م مواليد ١٩٥١ ، والتى كانت قادمة لمصر للعلاج من مشاكل فى عضلة القلب، ولم تفلح محاولتهم أو محاولات أقاربها فى إفاقتها.

تم استدعاء أطباء الحجر الصحى، فور هبوط الطائرة بمطار القاهرة وتبين وفاتها بأزمة قلبية لضعف عضلة القلب، تم نقل الجثمان إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار، يرافقه ثلاثة من أفراد أسرتها حضروا معها لمرافقتها فى رحلة العلاج.

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