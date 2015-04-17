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نواب ووزراء من أهالى الأنبار يتظاهرون أمام مقر السفارة الأمريكية

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نواب ووزراء من أهالى الأنبار يتظاهرون أمام مقر السفارة الأمريكية نواب ووزراء من أهالى الأنبار يتظاهرون أمام مقر السفارة الأمريكية
كشف نائب سنى فى البرلمان العراقى اليوم الجمعة أن نوابا ووزراء وأعضاء فى المحلية نظموا تظاهرة أمام مقر السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء استنكارا للهجوم الذى تشنه قوات داعش على محافظة الأنبار 118 كم غربى بغداد.

وقال النائب فارس الفارس عن اتحاد القوى الوطنية فى محافظة الانبار فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب ا ) -" إن مظاهرة شارك بها وزراء عن اتحاد القوى العراقية وبرلمانيون وأعضاء الحكومة المحلية فى المحافظة انطلقت اليوم فى المنطقة الخضراء وأمام مقر السفارة الأمريكية مستنكرين ما تتعرض له الأنبار من هجمة شرسة ينفذها تنظيم داعش" .

وأضاف أن المظاهرة كانت تهدف إلى" إيصال رسالة واضحة بأن أبناءنا فى الأنبار يقتلون بدم بارد ورخيص ويهجرون بدون أى تدخل من قبل الحكومة المركزية وان المتظاهرين نددوا أيضا بالدور المخجل للتحالف الدولى بعد ان قلل فعاليته منذ بداية عمليات تحرير الأنبار منذ أيام وأصبحت غاراته ليست بالمستوى المطلوب والأمر الذى أدى الى سيطرة داعش على العديد من مناطق الرمادى".
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