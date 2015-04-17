السبسى يستقبل رئيس حكومة طرابلس الموازية..ونائب ليبى: سوء تقدير للأزمة الليبية

استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجى قائد السبسى، ورئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد، اليوم الجمعة، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى الليبية (غير المعترف بها دوليا) ونائبه وبعض وزرائه والوفد المرافق له.

وذكر بيان صحفى لحكومة الإنقاذ الوطنى الليبية، أن اللقاء استمر قرابة الساعتين، مؤكدًا أن الطرفين تناولا قضايا هامة تجمع البلدين الشقيقين من بينها التعاون فى ترسيخ الأمن والأمان بين البلدين والتعاون الاقتصادى وتعزيز خدمات المواصلات والرحلات الجوية.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبى، فهمى التواتى، مساء الجمعة، إن استقبال الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى لرئيس حكومة الانقلاب فى طرابلس سوء تقدير للحكومة التونسية وفقدان للبوصلة، على حد تعبيره.

وشدد عضو مجلس النواب الليبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، على ضرورة التعامل مع الجهة الشرعية للدولة الليبية وليس استقبال حكومة غير معترف بها دوليا، مؤكدا أن الحكومة التونسية فقدت بوصلتها فى التعامل مع الأزمة الليبية، مثمنا دور الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة ليبيا فى الخروج من الأزمة الراهنة.