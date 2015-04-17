رئيس لجنة الدفاع بالشورى اليمنى: يصعب تدخل قوات برية فى البلاد حاليًا

قال اللواء حيدر صالح الهييلى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى اليمنى، إنه من الصعب فى الوقت الراهن قيام قوات التحالف العربى بالتدخل بريًا فى اليمن للقضاء على جماعة أنصار الله الحوثى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قوات التحالف العربى حققت إنجازات كبيرة فى اليمن، من خلال ضرب الأهداف الحيوية لمعاقل أنصار الله الحوثى، مضيفًا أن الجيش الأمريكى يقدم دعمًا لوجستيًا لطائرات التحالف العربى من خلال تزويد الطائرات بالوقود جوًا.

وأوضح أن عودة الرئيس عبد ربه منصور هادى مرهون بعودة الاستقرار والأمن فى اليمن، مضيفًا أنه لن يعود فى الوقت الحالى وربما يستغرق ذلك وقتًا.

وأشار إلى أنه لا توجد أدلة على أن زعيم جماعة أنصار الله الحوثى عبد الملك الحوثى قد قتل فى غارات قوات التحالف العربى، لكن هناك خسائر كبيرة فى صفوف الحوثيين.