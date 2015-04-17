السيطرة على حريق بمطعم في المنوفية

نشب حريق هائل بأحد المطاعم بوسط مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وتصاعدت ألسنة النيران من مدخنة المطعم، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية إخطارا من العميد خالد بيبرس مدير الحماية المدنية يفيد بوجود حريق بمطعم السلكاوى الشهير بقويسنا وعلى الفور انطلقت سيارتين اطفاء لسيطرة على الحريق الذى نشب بمدخنة المطعم نتيجة تراكم الشحوم عليه لفترات طويلة عدم تنظيفها مما ادى لاشتعالها.

وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لأي من المباني المجاورة وخاصة أن المطعم وسط كتلة سكنية كبيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.