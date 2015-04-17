مدافع الفتح الرباطي: مواجهة الزمالك؟ بلا جماهير ولذلك لنا الأفضلية

يرى عبد الفتاح بوخريص مدافع نادي الفتح الرباطي المغربي أن فريقه يمتلك أفضلية التأهل على حساب الزمالك بسبب إقامة لقاء الذهاب بلا حضور جماهيري.

الزمالك يستعد لاستقبال الفتح الرباطي يوم الأحد في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفيدرالية قبل أن يرحل إلى المغرب لمواجهة الإياب.

وتحدث مدافع الفتح عن مواجهة الذهاب قائلا: "بالنظر إلى اللاعبين التي نمتلكها فمواجهة الزمالك عادية".

وأضاف في تصريحات لصحيفة (المنتخب المغربية) "الزمالك سيكون تحت ضغط بسبب غياب الجماهير".

وأكمل "نراهن على حضور جماهيرنا في لقاء الإياب، ولذلك لنا الأفضلية ونمتلك حظوظا كبيرة في التأهل".