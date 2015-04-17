غدًا.. مؤتمر حاشد للقبائل المصرية لدعم القيادة السياسية في حربها ضد الإرهاب



> دعا الدكتور فتحى عامر رئيس اللجنة التاسيسية للمجلس القومى لشئون القبائل المصرية ورئيس ائتلاف القبائل العربية بالوطن العربي، إلى مؤتمر ” دعم القيادة السياسية في حربها ضد الارهاب ودعم مسيرة التنمية ” ويشارك فى المؤتمر شخصيات عامة وسياسية.

وأضاف عامر فى تصريحات صحفية له اليوم ، أنه سيتم أيضًا إعداد خطط العمل والتطوير للمجلس وتفعيل دورة فى خدمة أبناء القبائل المصرية خلال الفترة القادمة وتأكيد دعمهم الكامل للقوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب، وإيقاف محاولات بعض رجال السياسية إستقطاب المجلس وجره للعمل السياسي، حيث أن المجلس غير مسيس ويعمل لصالح خدمة أبناء القبائل وبخاصة الفئات التى تحتاج إلى الرعاية، وأيضًا كظهير شعبي للقيادة السياسية والقوات المسلحة.