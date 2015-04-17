العلاج الكيماوى لسرطان الثدى يمحو بصمات أصابع المرأة

• آثار العلاج الكيماوى

• الآثار الجانبية

• فقدان بصمات الأصابع

أثار الموقع الأمريكى "هيلث نيوز" قضية امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا مريضة بسرطان الثدى، وقعت فى مشكلة غير متوقعة مع البنك الخاص بها، حيث حرمت من المعاملة معه بسبب اختفاء بصمات أصابعها.>وقال الأطباء المكسيكيون خلال الدراسة المنشورة مؤخرًا فى عدد أبريل من مجلة "نيو إنجلاند" للطب، إن قضية هذه المرأة غير عادية نتيجة لآثار العلاج الكيميائى المستخدم لسرطان الثدى المتقدم الذى قد ينتشر إلى الرئتين.>وأشار الأطباء إلى أن الآثار الجانبية للعلاج الكيميائى تسمى بـ"متلازمة اليد والقدم" والتى تتميز باحمرار، وتورم، وألم اليدين أو باطن القدمين، وقد تكون مرتبطة بفقدان البصمات.>وأوضح الدكتور ستيفانى بيرنك، وهو خبير ورئيس جراحة الأورام فى مستشفى لينوكس هيل فى مدينة نيويورك، أن فقدان البصمات من الأعراض النادرة للعلاج الكيميائى التى تكون نتيجة لمتلازمة اليد والقدم.

مفسرًا أن تقشير الجلد مع تورم اليدين والقدمين التى هى من آثار العلاج الكيميائى ليست مرتبطة باختفاء بصمات الأصابع.

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