«الوطني للأرصاد» يحذر من ارتياد البحر وتدني الرؤية على الطرقات

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من ارتياد البحر بسبب اضطرابه اعتبارا من الغد وحتى 20 ابريل الجاري ونصح بأخذ الحيطة والحذر على الطرقات بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار والأتربة المثارة والمحملة خاصة غربا.

وتوقع المركز في بيان له اليوم ان يكون الطقس صباح الغد مغبرا وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق والرياح معتدلة السرعة فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا بعد ظهر الغد وتبدأ غربا وتمتد تدريجيا على باقي المناطق وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والاتربة خاصة غربا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية على بعض المناطق كما يصاحبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يكون ملحوظا على بعض المناطق يوم الاحد .

وحول حالة البحر ذكر المركز انه سيكون متوسط الموج يصبح مضطربا بعد ظهر الغد ويستمر مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا يوم الاحد في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب أحيانا في بحر عمان ثم تخف الرياح الشمالية الغربية تدريجيا بعد ظهر يوم الاثنين المقبل .

البحر .. مضطرب الى شديد الاضطراب.. والموج بارتفاع من قدمين الى ثلاث وأربع أقدام قرب الساحل ومن ثمان الى عشر واثنتي عشرة قدما بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و 47 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السادسة و47 دقيقة مساء.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 38 24 85 25 .

> دبي 36 25 80 25 .

> الشارقة 36 22 80 20.

> عجمان 36 23 85 20.

> أم القيوين 37 23 85 25 .

> رأس الخيمة 38 22 85 30 .

> الفجيرة 33 25 85 40.

> العين 40 25 85 15 .

> ليوا 41 24 75 15 .

> الرويس 34 24 75 20 .

> السلع 35 25 75 20.

> دلما 33 24 80 40 .

> طنب الصغرى 33 25 80 40 .

> طنب الكبرى 33 25 80 40 .

> أبوموسى 34 25 80 40.