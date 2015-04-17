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بالصور.. رئيس مدينة الأقصر يتفقد منزل “مسنة” بعد اشتعال النيران به

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بالصور.. رئيس مدينة الأقصر يتفقد منزل “مسنة” بعد اشتعال النيران به بالصور.. رئيس مدينة الأقصر يتفقد منزل “مسنة” بعد اشتعال النيران به

تفقد العميد أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، منزل سيدة مسنة بمنطقة الزناقطة، بعد أن التهم حريق أثاث المنزل.

أمر العميد أحمد نسيم، رئيس حي المطار وعمال الإنقاذ، بترميم المنزل وإخطار الشئون الاجتماعية،  لصرف التعويضات اللازمة.

وقال نسيم في بيان له، تبين أن المنزل مشيد بالطوب الأحمر ومكون من طابقين، سقف الطابق العلوي مبني بالعروق الخشبية مغطى بالبوص.

وأسفر الحريق عن احتراق قطع من الأثاث لغرفة بالطابق الثاني التى تحوي الأثاث وحدوث أضرار بالغة بالسقف العلوي، و يرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

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