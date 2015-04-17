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آلام الركبة تبعد وليد عن مران الأهلي وغموض حول مشاركته أمام التطواني

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آلام الركبة تبعد وليد عن مران الأهلي وغموض حول مشاركته أمام التطواني آلام الركبة تبعد وليد عن مران الأهلي وغموض حول مشاركته أمام التطواني

خرج وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي من مران الفريق يوم الجمعة في كازابلانكا بالمغرب بسبب آلام الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ولم يكمل سليمان مران الأهلي "القوي" الذي شمل بعض الجمل الخططية.

ومن جانبه أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن موقف سليمان أصبح غامضا من المشاركة أمام المغرب التطواني.

وقال خالد محمود: "موقف سليمان من اللحاق بلقاء التطواني أصبح غامضا".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "مران السبت سيحدد موقف وليد النهائي من المشاركة في اللقاء".

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