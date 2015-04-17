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حسين السيد يشارك في مران الأهلي

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حسين السيد يشارك في مران الأهلي حسين السيد يشارك في مران الأهلي

شارك حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي بشكل طبيعي في مران الفريق يوم الجمعة في كازابلانكا بالمغرب بعد التعافي من آلام العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي يوم الأحد لمواجهة المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان حسين السيد قد غاب عن المران الأول للفريق في المغرب، إلا أنه عاد وشارك بشكل طبيعي في المران الثاني.

وأكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن حسين السيد لم تعاوده آلام العضلة الخلفية.

وأوضح طبيب الأهلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي أن "مشاركة حسين السيد في المران أتت إيجابية من الناحية الطبية".

وعلى الجانب ذاته غادرت بعثة الأهلي مدينة كازابلانكا في طريقها إلى مدينة تطوان بعد انتهاء المران المسائي.

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