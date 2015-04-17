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محمد منير يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك

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محمد منير يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك محمد منير يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك

وجه الفنان محمد منير رسالة إلى لاعبي الزمالك خلال احتفالية افتتاح المنشات الجديدة بالنادي.

وحرص محمد منير صحبه عدد كبير من نجوم المجتمع في مختلف المجالات على حضور حفل الزمالك بتواجد إبراهيم محلب رئيس الوزراء وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

شاهد - صور احتفالية الزمالك بالمنشات الجديدة

وطلب منير من لاعبي الزمالك التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم في ظل تصدر الفريق لجدول المسابقة، مشيدا بما يقدمه الفريق حتى الآن.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بعد لعب 22 مباراة مبتعدا عن الأهلي بفارق 8 نقاط.

وأكد منير حسبما نقل الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الدوري قاب قوسين أو أدني من البيت الأبيض.

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