أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

على لطفى:مبادرة اليوم السابع "حط فلوسك فى البنوك" تغنى عن القروض الخارجية

Google+ Print
على لطفى:مبادرة اليوم السابع "حط فلوسك فى البنوك" تغنى عن القروض الخارجية على لطفى:مبادرة اليوم السابع "حط فلوسك فى البنوك" تغنى عن القروض الخارجية
أكد الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق، أن مبادرة "حط فلوسك فى البنوك" التى أطلقتها اليوم السابع حال تنفيذها ستكون بديلا عن الاقتراض والمنح التى تأتى من الخارج، وتغنى عنها، مشيرا إلى أن المبادرة تحتاج على عملة توعية ضخمة للشعب المصرى.

وأضاف لطفى لـ"اليوم السابع" أن هناك كثيرين من الشعب المصرى يخشون التعامل مع البنوك، ولكن هم لا يعلمون ما فائدة ذلك وضع أموالهم فى البنوك للاقتصاد المصرى القومى، لأن هذا يساهم فى طرح مشروعات واستثمار أموالهم بدلا من وضعها فى المنزل.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق، إلى أن وضع الأموال فى البنوك يعيد بالنفع على المودع وعلى الدولة، لأن هناك أرباحا للمواطن ولا خوف على أموالهم، وكذلك يستفيد منه الاقتصاد المصرى عبر استخدام هذه الأموال فى مشروعات تفيد البلاد.


>- مصرفى دولى لـ"اليوم السابع": مبادرة الادخار بالبنوك تتطلب مجلسًا متخصصا لزيادة عدد المتعاملين.. ويطالب بمنح رخص لشركات الاتصالات لتقديم الخدمات المصرفية.. ويؤكد: الأسعار المنخفضة للحسابات أساس الإقبال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365