على لطفى:مبادرة اليوم السابع "حط فلوسك فى البنوك" تغنى عن القروض الخارجية

أكد الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق، أن مبادرة "حط فلوسك فى البنوك" التى أطلقتها اليوم السابع حال تنفيذها ستكون بديلا عن الاقتراض والمنح التى تأتى من الخارج، وتغنى عنها، مشيرا إلى أن المبادرة تحتاج على عملة توعية ضخمة للشعب المصرى.

وأضاف لطفى لـ"اليوم السابع" أن هناك كثيرين من الشعب المصرى يخشون التعامل مع البنوك، ولكن هم لا يعلمون ما فائدة ذلك وضع أموالهم فى البنوك للاقتصاد المصرى القومى، لأن هذا يساهم فى طرح مشروعات واستثمار أموالهم بدلا من وضعها فى المنزل.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق، إلى أن وضع الأموال فى البنوك يعيد بالنفع على المودع وعلى الدولة، لأن هناك أرباحا للمواطن ولا خوف على أموالهم، وكذلك يستفيد منه الاقتصاد المصرى عبر استخدام هذه الأموال فى مشروعات تفيد البلاد.

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