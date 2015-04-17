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الحريرى لنصر الله: علاقة السعودية واليمن أكبر من منابر النحيب الإيرانى

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شن سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، هجوما شرسا على حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، عقب هجوم وتطاول الأخير على الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية ، قائلا: "إن تناول الملك الراحل عبدالعزيز بالإساءة أمر يضع المتطاولين فى المرمى المضاد من اكبر مقامٍ فى طهران إلى أصغرهم فى الضاحية."

وفى تعليقه على عملية"عاصفة الحزم" التى تقودها السعودية، قال سعد الحريرى فى مجموعة من التغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "ما بين السعودية واليمن من تاريخ مشترك ومصير واحد، أعمق وأكبر من منابر النحيب والبكاء الإيرانى التى نسمعها من الضاحية إلى طهران".

وتابع الحريرى قائلا: التصعيد المتواصل لحزب الله لن يستدرجنا إلى مواقف تخل بقواعد الحوار والسلم الأهلى، وإذا كانت وظيفتهم تدفعهم للتضحية بمصالح لبنان كرمى لأهداف الحوثى، فإن المسئولية تفرض علينا عدم الانجرار وراء ردود أفعال مماثلة.

واستطرد الحريرى فى تغريداته قائلا: نحن أمناء على درء الفتنة عن لبنان، وهم أمناء على إنقاذ نظام بشار الاسد والدور الإيرانى باختراق اليمن والتدخل فى الشئون العربية.. أخيرًا، لماذا كل هذا الجنون فى الكلام؟ إنها عاصفة الحزم يا عزيزى!

وتابع الحريرى: "ما سمعناه حفلة منسقة من الافتراءات التاريخية ونبش فى قبور الاحقاد وانكشاف مفضوح لما فى الصدور من ضغائن تجاه السعودية ومؤسسها وقيادتها.. التوتر السياسى لن ينجح فى تشويه صورة السعودية ودورها ومكانتها."

وشبه سعد الحريرى بأنه على خطى "الخامنئى حيث قال: "السيد حسن نصرالله على خطى السيد على خامنئي: ابداع فى حياكة التحريف والتضليل وعروض الاستقواء والتعبئة المذهبية، وحشد الاتباع فى حلبات التحريض على المملكة لن يعطى الوكيل المحلى للنفوذ الإيرانى شهادة حسن سلوك بأدواره العبثية".

وأكد الحريرى أن المشهد الذى يقدمه حزب الله مستورد من إيران وبعيد عن مصلحة لبنان "ابتعاد ابليس عن الجنة"، مؤكدا أن حزب الله لا يفوت أية مناسبة لـ"يعلن من خلالها أنه قادر على وضع طائفة بكاملها فى السلة الإيرانية.. لكن الشيعة العرب ليسوا جاليات إيرانية فى بلدانهم. هم فى أساس الأمة وحياة بلدانها، والمشروع الإيرانى الذى يريدهم مجرد أدوات مصيره السقوط."

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015


>- حسن نصر الله:يهاجم السعودية ويتهمها بالسعى للسيطرة على اليمن
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مصر 365

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