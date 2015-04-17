ضبط سيارة ملاكى تسير برخصة مزورة منسوبة لمرور دمياط

تمكن الرائد محمد السعدنى، رئيس وحدة مباحث إدارة مرور دمياط، اليوم الجمعة، من ضبط "أحمد عبد الوهاب على إبراهيم"، 38 سنة، حاصل على دبلوم ثانوى صناعى، ومقيم ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك أثناء قيامه بإجراءات ترخيص لسيارة ملاكى منسوبة لمرور دمياط برخصة تسيير مزورة، ومجهولة المصدر، حيث كان يقوم باستخراج شهادة بيانات لتلك السيارة لنقل قيدها إلى مرور الإسكندرية.

وتبين أن اللوحة المعدنية خاصة بسيارة من ذات النوع واللون وتختلف فى الموديل حيث إنها موديل 2011، كما يوجد اختلاف حرفين فى رقم الشاسيه، وباستجوابه اعترف بحيازته للسيارة، وقرر أنه قام بشرائها بتلك الرخصة ولا يعلم بأنها مزورة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1022 جنح قسم شرطة ثان دمياط لسنة 2015م .