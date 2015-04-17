حبس السائق المتهم بقتل السائح الإنجليزى 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة الأقصر، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر، بحبس السائق المتهم بقتل السائح الإنجليزى وإلقاء جثته بمقلب قمامة بجوار إحدى الترع بالأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت شرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، قد نجحت فى كشف غموض مقتل سائح إنجليزى والعثور على جثته ملقاة داخل جوال بمقلب قمامة بجوار ترعة "المرة"، بالقرب من منطقة منشأة العمارى.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد عبد الخالق مفتش مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر، أن السائح يدعى نيكولاس جيمس هيوز إنجليزى الجنسية 60 سنة، مقيم بمنطقة الزناقطة منذ 12 سنة ومعروف عنه الشذوذ الجنسى.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم ويدعى ح. ع. ح، 22 سنة سائق تروسيكل أنه كان يقوم على خدمته ويمارس معه الشذوذ، وأنه يوم الثلاثاء الماضى طلب السائح من المتهم ممارسة الرذيلة ولكن المتهم رفض فتوعده السائح بفضح أمره فحضر المتهم يوم الأربعاء ومعه فرد خرطوش روسى، وأطلق على المجنى عليه عيارا ناريا أودى بحياته، ثم قام بوضع جثته فى جوال وألقى بها فى مقلب القمامة عند منزل كوبرى المطار.

وتم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الجريمة، واعترف بارتكابه للجريمة للأسباب سالفة الذكر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



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الضحية

- التحريات: قاتل السائح الإنجليزى بالأقصر سائق ومارس معه الشذوذ