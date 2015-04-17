منى عراقى لـ"النيابة": كلفت المصور ومساعد المخرج بشراء الهيروين

استمعت نيابة السلام برئاسة محمد سلامة لأقوال الإعلامية منى عراقى مقدمة برنامج "المستخبى" على قناة "القاهرة والناس" فى اتهام مصور ومساعد مخرج بالبرنامج بحيازة هيروين، بعد ضبطهما بالمخدرات حال استقلالهما سيارتها بمدينة السلام.

قالت منى عراقى للنيابة، إنها كلفت المتهمين بعمل تحقيق استقصائى عن تجارة المخدرات بمدينة السلام وكلفتهما بتسجيل عملية شراء المخدرات بالصوت والصورة والسيارة التى ضبطا داخلها ملكها بالفعل، موضحة أن التحقيق الاستقصائى كان يقتصر على شراء المصور ومساعد المخرج للمواد المخدرة، فأمرت النيابة بصرفها من سراياها مع احتجاز سيارتها، وطلب تحريات المباحث.

كانت نيابة السلام أمرت باحتجاز مصور ومساعد مخرج ببرنامج "المستخبى" الذى يذاع على فضائية "القاهرة والناس"، بعد ضبطهما بكمية من الهيروين لحين التأكد من الطب الشرعى عن تعاطيهما للمخدر من عدمه خاصة بعد أن أكدا أنهما كانا فى مهمة بتكليف من الإعلامية منى عراقى مقدمة البرنامج لإجراء تحقيق صحفى عن تجارة المخدرات بمدينة السلام.

- نيابة السلام تحتجز مصور ومساعد مخرج برنامج منى عراقى بعد ضبطهما بهيروين