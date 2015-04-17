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حريق فى مصنع ملابس بالمحلة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده

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حريق فى مصنع ملابس بالمحلة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده حريق فى مصنع ملابس بالمحلة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده
نشب مساء اليوم الجمعة، حريق فى مصنع ملابس "أبو السباع" فى المحلة، المقابل لشركة النصر للصباغة، وتم الدفع بـ4 سيارات مطافئ بقيادة العقيد عزمى حوام نائب رئيس قسم الحماية المدنية بالمحلة.

وتبين نشوب الحريق فى كمية من مخلفات المصنع من الأقمشة المستعملة، وتم إخماد النيران قبل أن تمتد لباقى أرجاء المصنع المغلق.

وقام رجال الحماية المدنية بإجراء عمليات التبريد لموقع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق وندب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق.

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مصر 365