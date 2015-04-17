«الكهرباء» تنتهي من تركيب البرج الجديد بـ«الإنتاج الإعلامي» وتوفر مصدر بديل للتغذية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان مساء اليوم الجمعة، أنه تم اﻻنتهاء من تركيب برج جديد لمدينة الإنتاج الإعلامي وتوصيله بالكهرباء خلال ثلاثة أيام، وذلك بدلا من البرج رقم ( 21 جهد 66 ك.ف)، الذي تعرض لعمل تخريبي يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف البيان أنه تم توفير مصدر بديل للتغذية الكهربائية من الشبكة القومية للكهرباء.

وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد أعلنت في بيان صباح الثلاثاء الماضي عن عمل تخريبي جديد وقع مساء الإثنين، تم خلاله تفجير جميع قواعد البرج رقم ( 21 جهد 66 كيلوفولت) بين محطة أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرة إلى أنه ترتب على ذلك إسقاط البرج وانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الإنتاج الإعلامي، ونوهت بأن البرج رقم ( 20 جهد 66 ك.ف)، خط أكتوبر – الشيخ زايد، قد تعرض أيضا لمحاولة تفجير قواعده، وأن ذلك تسبب في حدوث ميل للبرج دون أن يسقط، واستمرت التغذية الكهربائية خلاله.

أ ش أ