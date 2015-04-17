إيران تقدم للأمم المتحدة خطة سلام من 4 نقاط بشأن اليمن

قدم وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الجمعة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن كى مون يحدد فيها خطة سلام من أربع نقاط بشأن اليمن حيث تستهدف حملة ضربات جوية تقودها السعودية منذ أسابيع جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وتدعو الخطة التى أعلن عنها ظريف فى باكستان فى وقت سابق هذا الشهر إلى وقف فورى لإطلاق النار وإنهاء كل الهجمات العسكرية الأجنبية وتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف حوار وطنى واسع وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاء فى رسالة ظريف التى حصلت رويترز على نسخة منها "يتعين على المجتمع الدولى أن يشارك بشكل أكثر فعالية فى وضع حد للهجمات الجوية العبثية وإعلان وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية لشعب اليمن واستعادة السلام والاستقرار إلى هذا البلد من خلال الحوار والمصالحة الوطنية دون أى شروط مسبقة."

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