الدبلوماسى الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد ممثلا أمميا فى اليمن

ينتظر أن يعلن خلال الساعات القادمة رسميا عن تعيين الدبلوماسى الموريتانى اسماعيل ولد الشيخ أحمد ممثلا للأمم المتحدة فى اليمن.

وقد صرحت مصادر دبلوماسية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن ولد الشيخ أحمد، وهو اقتصادى يمتلك خبرة ثلاثة عقود من العمل، سيعين رسميا خلال الساعات القادمة بدلا عن الجزائرى جمال بن عمر.

ولا يعرف الكثير فى نواكشوط عن الدبلوماسى الموريتانى سوى انه رجل كتوم وصارم ودقيق وهو لم يعرف عنه أى انتماء سياسى، وينحدر من وادى الناقة شرق نواكشوط، وهو اقتصادى ودبلوماسى بارز متزوج من الاعلامية فاطمة بنت حى، ويتحدث، بالاضافة إلى لغته الأم، اللغة العربية عدة لغات أوروبية من بينها الإنجليزية والفرنسية، ويمتلك خبرة واسعة فى العمل الأممى، خصوصا فى مجال التنمية والمساعدة الإنسانية مع الأمم المتحدة فى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

وتولى اسماعيل ولد الشيخ أحمد منصب نائب الممثل الخاص أمين عام ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، ومنصب المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

كما شغل عدة مناصب مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة بما فى ذلك منصب مدير إدارة التغيير فى نيويورك ونائب المدير الإقليمى لشرق وجنوب أفريقيا فى نيروبى والممثل المقيم فى جورجيا.

وبعد حصوله على الثانوية العامة بتقدير جيد جدا التحق اسماعيل ولد الشيخ أحمد بالدراسة مدينة مونبلييه الفرنسية ليحصل على الاجازة فى الاقتصاد وبعدها انتقل إلى بريطانيا ليحصل على شهادة الماجستير فى تنمية الموارد البشرية من جامعة مانشستر، وبعد ذلك التحق بجامعة ماستريخت الهولندية ليحصل منها على شهادة عليا فى الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية.

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