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حسن نصر الله: "داعش" يهدد المقدسات الإسلامية وليس اليمنيون

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حسن نصر الله: "داعش" يهدد المقدسات الإسلامية وليس اليمنيون حسن نصر الله: "داعش" يهدد المقدسات الإسلامية وليس اليمنيون
قال الأمين العام لحزب الله اللبنانى، حسن نصر الله، إن المقدسات الإسلامية مُهَدَّدَة، ليس من اليمنيين، ولكن من تنظيم "داعش" الإرهابى.

وذكر نصر الله فى كلمة تليفزيونية فى مهرجان التضامن والوفاء مع الشعب اليمنى الذى نظمه "حزب الله" اليوم الجمعة فى مجمع سيد الشهداء فى ضاحية بيروت الجنوبية، أن كتب التاريخ تشهد على تهديد فكر "داعش" للمقدسات الإسلامية.

وأضاف: "هناك تهديد للحرمين الشريفين من قِبَل داعش لأنهم يعتبرون الكعبة مجموعة أحجار تُعْبَد من دون الله وتتنافى مع التوحيد بالنسبة لهم"، وسأل نصر الله: "من الذى يهدد الحرمين الشريفين؟ الشعب اليمنى، الجيش اليمنى؟" مشيرا إلى أن اليمنيين يعشقون رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وآل بيته.

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