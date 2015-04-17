بالصور… “تعليم السويس” يحتفل باختتام أنشطة توجيه اللغة الفرنسية



> اختتم توجيه اللغة الفرنسية Inspection De La Langue Française à Suez، أمس الخميس، بقاعة التطوير التكنولوجى بمديرية التربية و التعليم أنشطة العام الدراسي الحالى 2014 / 2015 باحتفالية تحمل النكهة الباريسية بحضور عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس و سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية و التعليم و أحمد على إسماعيل موجه عام اللغة الفرنسية .

و خلال الاحتفال قدم الطلاب فقرات فنية، وتم تكريم عدد من الطلاب المشاركين فى زيارة المركز الثقافى الفرنسي بالمنيرة فى الأول من أبريل الجارى حيث مثل الطلاب المشاركون السويس فى فعاليات المركز بصورة مشرفة .

وقال أحمد على الموجه العام، إن هؤلاء الطلاب سوف يتم تكريمهم للمرة الثانية فى المركز الثقافى الفرنسي يوم 19 أبريل فى حضور الملحق الثقافى الفرنسى و مستشار اللغة الفرنسية بوزارة التربية و التعليم .

وشارك فى الاحتفالية طلاب 10 مدارس هى الرسمية للغة الفرنسية و الرسمية للغة الإنجليزية و أسماء بنت أبى بكر الرسمية و طه حسين و حسين مؤنس و مصطفى مشرفة و العاشر من رمضان الثانوية بنون و بنات و التجارة المتقدمة .

وأشاد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس بالإعداد الجيد للاحتفالية و تنظيمها الرائع و اللذين جاءا معبران عن تماسك فريق عمل توجيه اللغة الفرنسية و تعاون موجهيه و معلميه و طلابه للارتقاء بمستوى تدريس اللغة الفرنسية بمدارس المحافظة .