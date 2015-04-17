أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور… “تعليم السويس” يحتفل باختتام أنشطة توجيه اللغة الفرنسية

Google+ Print
بالصور… “تعليم السويس” يحتفل باختتام أنشطة توجيه اللغة الفرنسية بالصور… “تعليم السويس” يحتفل باختتام أنشطة توجيه اللغة الفرنسية


> اختتم توجيه اللغة الفرنسية Inspection De La Langue Française à Suez، أمس الخميس، بقاعة التطوير التكنولوجى بمديرية التربية و التعليم أنشطة العام الدراسي الحالى 2014 / 2015 باحتفالية تحمل النكهة الباريسية بحضور عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس و سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية و التعليم و أحمد على إسماعيل موجه عام اللغة الفرنسية .

و خلال الاحتفال قدم الطلاب فقرات فنية، وتم تكريم عدد من الطلاب المشاركين فى زيارة المركز الثقافى الفرنسي بالمنيرة فى الأول من أبريل الجارى حيث مثل الطلاب المشاركون السويس فى فعاليات المركز بصورة مشرفة .

وقال أحمد على الموجه العام، إن هؤلاء الطلاب سوف يتم تكريمهم للمرة الثانية فى المركز الثقافى الفرنسي يوم 19 أبريل فى حضور الملحق الثقافى الفرنسى و مستشار اللغة الفرنسية بوزارة التربية و التعليم .

وشارك فى الاحتفالية طلاب 10 مدارس هى الرسمية للغة الفرنسية و الرسمية للغة الإنجليزية و أسماء بنت أبى بكر الرسمية و طه حسين و حسين مؤنس و مصطفى مشرفة و العاشر من رمضان الثانوية بنون و بنات و التجارة المتقدمة .

وأشاد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس بالإعداد الجيد للاحتفالية و تنظيمها الرائع و اللذين جاءا معبران عن تماسك فريق عمل توجيه اللغة الفرنسية و تعاون موجهيه و معلميه و طلابه للارتقاء بمستوى تدريس اللغة الفرنسية بمدارس المحافظة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا