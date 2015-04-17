بالصور.. نانسي عجرم تُشعل استاد القاهرة.. ومحمد زيدان وحازم أمام ضمن الحضور

وصلت، منذ قليل، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، لاحياء حفل “يوني واي” مع مدير أعمالها “جيجي لامارا” .

اجتمع بها قبل الحفل منظم الحفلات “وليد منصور”، وتم التقاط الصور التذكارية لها مع فريق عمل الحفل من “تامر فوزي” مصمم مسرح الحفل الضخم وفريق شركة تالنت المنظمة للحفل، ويتواجد بالصالة المغطاة لاعبي كرة القدم حازم امام ومحمد زيدان.

وصعدت الفنانة نانسي عجرم على المسرح لاحياء حفلها مع النجم محمد حماقي الذي يغني في الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

الحفل من تنظيم شركة “Talent W.M” لصاحبها وليد منصور الذي يشرف على تفاصيل الحفل منذ اسابيع والتجهيزات ل”وليد الحريري” للاضاءة والشاشات والمسرح ل”تامر فوزي” والصوت لمهندس الصوت”جورج سعيد” وديكور “محمد جابر” والتصوير ل”Cooty images” والتأمين لفتحي تاج.