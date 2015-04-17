بالصور - بحضور محلب وحرم صالح سليم .. احتفالية الزمالك بافتتاح منشآت النادي

حرص عدد كبير من نجوم المجتمع في مختلف المجالات المختلفة على حضور حفل الزمالك بافتتاح المنشات الجديدة بالنادي.

ويحتفل نادي الزمالك اليوم الجمعة بافتتاح المنشات الجديدة للنادي.

وحضر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى مقر نادي الزمالك للمشاركة في الحفل، إلى جانب عادل لبيب وزير الدولة للتنمية المحلية، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

كما تشهد الاحتفالية تواجد حرم الراحل صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق على هامش تكريم زوجها باعتباره أحد أساطير الكرة المصرية.

ويتواجد أيضا مرسي عطا الله رئيس الزمالك الأسبق إلى جانب عدد من الإعلاميين الرياضيين مثل مدحت شلبي ومحمود بكر وياسر أيوب.

ويشارك أيضا الفنان محمد منير في الحفل.

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