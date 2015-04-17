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مرتضى: وجهنا دعوة لإدارة الأهلي، ولكنها لم تحضر

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مرتضى: وجهنا دعوة لإدارة الأهلي، ولكنها لم تحضر مرتضى: وجهنا دعوة لإدارة الأهلي، ولكنها لم تحضر

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أنه وجه دعوة لمجلس إدارة الأهلي من أجل حضور حفل افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي.

ويحتفل نادي الزمالك يوم الجمعة بافتتاح المنشات الجديدة للنادي.

وحضر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى مقر نادي الزمالك للمشاركة في الاحتفال.

كما تشهد الاحتفالية تواجد حرم الراحل صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق على هامش تكريم زوجها باعتباره أحد أساطير الكرة المصرية.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي: "وجهنا دعوة لإدارة الأهلي لحضور الحفل، ولكن لم يحضر أي ممثل عنهم".

وتابع "كنت سألبي هذه الدعوة لو كانت من الأهلي".

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فيديو اليوم السابع