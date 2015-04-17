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الزمالك ينفي إطلاق اسم صالح سليم على أحد منشآته.. ويوضح سبب التكريم

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الزمالك ينفي إطلاق اسم صالح سليم على أحد منشآته.. ويوضح سبب التكريم الزمالك ينفي إطلاق اسم صالح سليم على أحد منشآته.. ويوضح سبب التكريم

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن أسباب تكريم اسم صالح سليم رئيس نادي الأهلي الراحل، نافيا إطلاق اسمه على أحد منشآت النادي.

ويحتفل نادي الزمالك اليوم الجمعة بافتتاح المنشات الجديدة للنادي، بحضور زوجة الرئيس الراحل للنادي الأهلي.

وانتشرت تقارير عن نية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إطلاق اسم صالح سليم على أحد منشآت النادي الجديدة.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "لا صحة لإطلاق اسم صالح سليم على أحد منشآت النادي".

وتابع "لو كان صحيحا أن المستشار مرتضى منصور قال ذلك فعلا، فهو أخطئ في التعبير ليس أكثر".

واستدرك مضيفا "كُرمت زوجة صالح سليم بدرعين من نادي الزمالك، وهدفنا هو نبذ التعصب بين الناديين".

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فيديو اليوم السابع