القبض على مسجل خطر قتل 3 أشخاص بعد ممارسة الشذوذ معهم فى دمياط

تباشر نيابة دمياط العامة برئاسة المستشار إيهاب الحسينى المحامى العام لنيابات دمياط، التحقيق مع مسجل خطر بدمياط، لقيامه بممارسة أفعال جنسية منافية للآداب العامة مع كبار السن حيث يقوم بالتخلص منهم مباغتة وإلقاء الجثث فى نهر النيل بعد أن يستولى على أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية.

تلقى رجال مباحث دمياط بإشراف العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى بدمياط ثلاثة بلاغات تفيد العثور على 3 جثث من بينهم جثة بجوار مبنى الرقابة الإدارية وجثتان ناحية الكوبرى العلوى بمدينة دمياط.

تم تكليف الرائد مجدى سليم رئيس مباحث قسم ثان دمياط لكشف ملابسات الجرائم، وبتكثيف عمليات البحث والتحرى تمكن رجال المباحث من التوصل إلى مرتكب الوقائع الثلاث حيث تبين أن وراء الوقائع شخصا يدعى سمير . س. س. مسجل خطر 27 سنة شهرته "الفرشة" مقيم بمنطقة كوبرى عبد المجيد بالسنانية.

واعترف تفصيليا بقتل محمد.م، 24 سنة وعثر على جثته خلف الرقابة الإدارية، كما اعترف بقتل محمد.ا 60 سنة وألقى جثته أسفل كوبرى دمياط العلوى وكذلك قتل أحمد. م 58 سنة وقام بإلقاء جثته بجوار كوبرى دمياط المعدنى.

واعترف المتهم بارتكابه هذه الوقائع بعد ممارسة علاقات جنسية غير مشروعة مع المجنى عليهم، ثم أقدم على إلقاء الجثث فى مياه نهر النيل للتخلص منها وإخفاء معالم الجريمة كما استولى على متعلقاتهم الشخصية .

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