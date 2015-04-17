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محلب: هذا وقت الاصطفاف للنهوض بالبلد ومبروك للزمالك على الطفرة الهائلة

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محلب: هذا وقت الاصطفاف للنهوض بالبلد ومبروك للزمالك على الطفرة الهائلة محلب: هذا وقت الاصطفاف للنهوض بالبلد ومبروك للزمالك على الطفرة الهائلة
أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن هذا هو وقت الاصطفاف من الجميع، من أجل البناء والنهوض بالبلد، مباركا لنادى الزمالك على الطفرة الإنشائية الهائلة التى تحققت داخل مقر النادى.

وهنأ محلب الرياضة المصرية على الطفرة التى شهدتها على المستوى الإنشائى والرياضى فى الفترة الأخيرة، مطالبا الجميع بالتوحد من أجل النهوض بالدولة.

وشارك محلب فى افتتاح المنشآت الجديدة بنادى الزمالك، بناء على الدعوة الموجهة له من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وسلم رئيس الزمالك درع النادى للمهندس إبراهيم محلب على هامش مشاركته فى حفل افتتاح المنشآت الجديدة.


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