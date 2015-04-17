مؤشرات بتقدم المستشار سمير البهى فى انتخابات نادى مجلس الدولة

تواصل اللجنة العمومية عملية فرز الأصوات بانتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، وسط مؤشرات أولية بتقدم المستشار سمير يوسف البهى المرشح على منصب رئيس النادى.

كانت الجمعية العمومية لانتخابات النادى اكتملت فى تمام الثانية ظهرًا، لانتخاب رئيس للنادى وأعضاء مجلس الإدارة، حيث يتنافس المستشار سمير البهى، والمستشار محمد العوانى، على رئاسة النادى.

وتضم قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادى على مقعد نواب الرئيس كلا من: المستشار أيمن عبد الفتاح حجاج، وعبد الجيد العوامى، وحسن بدراوى، وعن المستشارين نادر جويش، والمستشارين المساعدين إسلام الشحات، ووائل فرحات، ومحمد عبد الله عنانى، وعلى النواب حسام الدين فخرى، ويوسف ضياء الدين، وعن المندوبين أحمد عثمان، وعبد الرحمن محمد نصير.

- 1593صوتوا فى انتخابات مجلس الدولة.. والفرز بدأ

- انتهاء التصويت وإغلاق صناديق انتخابات نادى مجلس الدولة تمهيداً للفرز

- حضور كثيف فى انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة.. "البهى" والعوانى" يتنافسان على الرئاسة ويصوت كل منهما للآخر.. "الدكرورى" يرفض الترشح لانشغاله بالقضاء الإدارى.. ولأول مرة تترشح قائمة فى النادى

- انعقاد الجمعية العمومية لانتخابات نادى قضاة مجلس الدولة

- المرشحان على مقعد رئيس نادى قضاة مجلس الدولة يدليان بصوتيهما لـ"بعض"

- بدء الجمعية العمومية لانتخابات نادى قضاة مجلس الدولة