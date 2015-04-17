بالصور.. زوجة محافظ الإسكندرية ترافقه فى الاحتفال بـ"يوم اليتيم"

بدأ من جديد الظهور المتوالى للدكتورة أميرة أبو طالب، زوجة محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، حيث تداول نشطاء الاسكندرية على صفحة مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" زوجة محافظ الاسكندرية ترافقة خلال حفل يوم اليتيم الذى شارك به المحافظ وقام بتكريم 150 طفلا.

ويعد هذا هو الظهور الثانى لزوجة المحافظ، فى يومين متتالين، حيث ظهرت بالأمس برفقته فى جولة بترام الإسكندرية، وناقش المحافظ وزوجته الركاب فى مشروعات النهوض بالمحافظة.

يذكر أن الحفل شارك به العديد من الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية التابعة لمحافظة الإسكندرية.



>

أميرة أبو طالب وزوجها محافظ الإسكندرية



>

المحافظ أثناء الاحتفالية



>

احتفالية لتكريم 150 طفلا

- هانى المسيرى وزوجته يستقلان الترام ويناقشان الركاب حول تطوير الإسكندرية

>

- محافظ الإسكندرية يكرم 150 طفلا خلال احتفالية بمناسبة "يوم اليتيم"

>