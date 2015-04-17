احذر.. المواد الكيميائية فى نكهات السجائر الإلكترونية تعرضك للخطر

نكهات السجائر الإلكترونية

المواد الكيميائية الموجودة فى السجائر

أثارت دراسة جديدة المخاوف بشأن مستويات المواد الكيميائية المستخدمة فى نكهات السوائل لبعض الماركات التى توضع فى السجائر الإلكترونية، والتى تجعلها أكثر جاذبية.>وقال معد الدراسة جيمس بانكوف، وهو أستاذ فى قسم الهندسة المدنية والبيئية فى جامعة ولاية بورتلاند، أوريجون، أن النكهات المستخدمة فى سوائل السجائر الإلكترونية هى نفس تلك المستخدمة فى معظم المنتجات الغذائية والحلوى.>واختبر الباحثون أنواع ومستويات المواد الكيميائية المنكهة المستخدمة فى 30 نوعا من سوائل السجائر الإلكترونية، وشملت بعض النكهات مثل، الكريز والعنب والحلويات والعلكة.

ووجد الباحثون أن هذه المواد الكيميائية هى آمنة نسبيا من حيث الأكل، لكن بعض هذه المواد الكيميائية قد تكون من مهيجات الجهاز التنفسى عند الاستنشاق، مضيفين أن مستويات المواد الكيميائية فى بعض الماركات تجاوزت حدود التعرض الموصى بها.

نشرت النتائج على الإنترنت بتاريخ 15 أبريل فى مجلة مكافحة التبغ.

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