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استعمال الإكسسوارات الرديئة يصيبك بالإكزيما والأمراض الجلدية

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استعمال الإكسسوارات الرديئة يصيبك بالإكزيما والأمراض الجلدية استعمال الإكسسوارات الرديئة يصيبك بالإكزيما والأمراض الجلدية
كثير من الأشخاص وخاصة النساء يمارسون بعض العادات الخاطئة التى تسهم فى حدوث بعض الأضرار للجلد والبشرة، منها الإفراط فى استخدام منظفات البشرة والإكسسوارات الرديئة.

أهم العادات الخاطئة التى تضر صحة الجلد


>قال الدكتور أحمد قدح، أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة والعقم، إنه لاحظ فى الآونة الأخيرة إصابة الأشخاص بأمراض جلدية عديدة نتيجة ممارسة بعض العادات الحياتية الخاطئة التى تسهم فى حدوث آثار سلبية على الجلد والبشرة وأهمها:
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1) الإكسسوارات الرديئة:


>يسهم استعمال النساء للإكسسوارات المقلدة فى إصابتهن بالعديد من الأمراض الجلدية، أهمها الإكزيما التلامسية، نظرا لاحتوائها على مواد وأصباغ غير صحية تعمل على تهيج الجلد.

2) الإفراط فى استخدام منظفات البشرة


>تحتوى منظفات البشرة ومشتقاتها على مواد كيميائية يسهم الإفراط فى استخدامها فى حدوث تهيج لطبقة الجلد مما يزيد من فرص الإصابة بأمراض جلدية عديدة، منها الحساسية الجلدية التى يتوقف علاجها على تحديد سبب حدوثها.

وينصح د. قدح ببعض النصائح أهمها:


>1)تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة أوقات الذروة.
>2)الابتعاد عن استخدام الإكسسوارات المقلدة للحفاظ على صحة الجلد وتفادى التعرض لأضرارها.
>3) تجنب الإفراط فى استعمال منظفات البشرة.

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مصر 365