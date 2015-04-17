مفوضية الانتخابات السودانية: بدء الفرز والنتائج ستعلن مباشرة

قالت مفوضية الانتخابات، السودانية انه بدات اليوم الجمعة، عمليات فرز وعد بطاقات الاقتراع بكل المراكز التى انتهت فيها عملية الاقتراع أمس الخميس فى الانتخابات العامة التى شهدتها البلاد.

واضافت المفوضية أن نتائج التصويت بالمراكز ستعلن مباشرة، مؤكدة أن عمليات الفرز تتم بحضور المراقبين ووكلاء الأحزاب ومناديب المرشحين، حسبما ذكرت شبكة الشروق الاخبارية السودانية فى موقعها الالكترونى .

وأكد رئيس المفوضية مختار الأصم، فى تصريحات بعد جولات لقيادات المفوضية على المراكز والوقوف على عمليات الفرز بالخرطوم، أنه لا توجد مخالفات قد تؤثِّر على نزاهة الانتخابات، وقال إن العملية الانتخابية سارت كما هو مخطط لها، وأن النتائج ستعلن مباشرة عقب الانتهاء من عمليات العد والفرز فى ولايات السودان كافة.

وأكد الأصم أن جميع عمليات الفرز، تتم أمام أعين المراقبين ووكلاء الأحزاب ومناديب المرشحين، من جهته قال نائب رئيس المفوضية عبد الله أحمد خلال جولة على عدد من المراكز، إن المفوضية بريئة من تحمل مسؤولية عدم حضور أية جهة ممثلة لحزب أو مرشح مستقل، باعتبار أنها شدّدت على الجهات ذاتها بأهمية الحضور، لكنه عاد وقال إنه من خلال طواف وفود المفوضية تأكد لهم حضور كافة الجهات المعنية بالعد والفرز.

يذكر أن الانتخابات العامة السودانية(الرئاسة والبرلمانية والمحلية،) جرت فى الفترة من 13وحتى 16 من الشهر الجارى، وتم نشر نحو 70 ألف من عناصر الشرطة فى قرابة 7آلاف مركز اقتراع فى جميع أنحاء البلاد للحيلولة دون وقوع أى اضطرابات محتملة ، وفقا لصحيفة صنداى تربيون اليومية السودانية.

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