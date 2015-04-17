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ألمانيا تجلى 100 شخص من اليمن إلى جيبوتى على متن طائرة أردنية

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ألمانيا تجلى 100 شخص من اليمن إلى جيبوتى على متن طائرة أردنية ألمانيا تجلى 100 شخص من اليمن إلى جيبوتى على متن طائرة أردنية
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها أجلت جوا الجمعة من اليمن "أكثر من مئة شخص" بينهم مواطنون ألمان وآخرون ينتمون إلى دول أوروبية.

وقال متحدث باسم الخارجية فى برلين "اليوم، قامت الوزارة بإجلاء أكثر من مئة شخص من صنعاء على متن طائرة تابعة لشركة أردنية، الطائرة حطت قبل قليل من دون مشاكل فى جيبوتى".

وأضاف المصدر نفسه أن الطائرة اقلت "مواطنين ألمانا الى جانب مواطنين من دول أخرى بينهم عدد كبير من مواطنى الاتحاد الأوروبى، فضلا عن أفراد فى عائلاتهم يتحدرون من اليمن".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الخميس بوقف اطلاق نار فورى فى اليمن حيث سجل تدهور إضافى للوضع الإنسانى بعد شهر من المعارك بين المتمردين الحوثيين وقوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وذلك على وقع استمرار غارات التحالف العربى الذى تقوده .
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