تركيا تمنح 200 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

أكدت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الجمعة، أن تركيا ستمنح المبلغ الذى تعهدت به سابقًا، وهو 200 مليون دولار، إلى غزة من أجل إعادة إعمار القطاع والمساهمة فى مشروعات التنمية به.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن المصادر التى لم تذكر اسمها قولها إن الخارجية التركية ستنسق مع الجهات والمنظمات التى ستقدم لها المبلغ حول كيفية صرفه، مشيرة إلى التطابق حول تخصيص 200 مليون دولار فى مشروع الموازنة التركية للعام المالى 2016-2017 وتحويلها للجهات التى ستتولى المشاريع خلال نفس الفترة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التنسيق مع جهات معنية حول تحديد ماهية المشاريع التى يمكن أن تنفذ العام الجارى، والعمل على المشاريع التنموية لتلبية احتياجات الشعب الفلسطينى، لافتة إلى إعطاء الأولوية لمشاريع متعلقة بالصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والوقود وترميم المبانى السكنية المتهدمة، إضافة إلى مشاريع الطحين والمواد الغذائية.

من جانب أخر أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى جنوب قطاع غزة أطلقت النار باتجاه مجموعة من المواطنين فى بلدة السناطى شرق مدينة خان يونس، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين.

وقالت مصادر طبية إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الأوروبى فى خان يونس لتلقى العلاج، واصفة حالتهم بالمتوسطة.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل شبه يومى الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكًا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى برعاية مصرية فى السادس والعشرين من أغسطس الماضى والذى أنهى حربًا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يومًا.