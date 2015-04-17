وصول جثة عزة الدورى لمقر السفارة الأمريكية فى بغداد لأخذ عينة (DNA)

وصلت مساء اليوم الجمعة جثة نائب الرئيس العراقى الأسبق عزة الدورى لمقر السفارة الأمريكية فى بغداد لأخذ عينة لمطابقتها بالحمض النووى (DNA) للدورى، الذى قتل خلال عملية استباقية نفذتها القوات العراقية بمنطقة حمرين بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية أن السفارة الأمريكية مازالت تحتفظ بالحمض النووى لعزة إبراهيم الدورى، لذلك تم احضار جثته للسفارة للتأكد من الشفرة الوراثية بالمقارنة بالحمض النووى (DNA)

وعلى صعيد آخر، أشارت المصادر إلى أن قائد الفرقة السابعة اللواء الركن نومان الزوبعى أصيب اليوم الحمعة فى هجوم انتحارى بناحية البغدادى فى محافظة الأنبار غربى العراق، نتيجة هجوم انتحارى استهدف تجمعا للقوات الامينة ، حيث تدور معارك عنيفة بالمنطقة منذ أسبوع تركزت على محيط مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار.

وكان الزوبعى تسلم يوم الثلاثاء الماضى مهام منصبه رسميا كقائد للفرقة السابعة فى الجيش المنتشرة بمحافظة الأنبار.

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