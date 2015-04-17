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مقتل 115 إرهابى بنيران الجيش العراقى بالأنبار وصلاح الدين

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مقتل 115 إرهابى بنيران الجيش العراقى بالأنبار وصلاح الدين مقتل 115 إرهابى بنيران الجيش العراقى بالأنبار وصلاح الدين
قتل 115 إرهابيا اليوم الجمعة خلال عمليات للقوات العراقية المشتركة باسناد من طيران الجيش والتحالف الدولى المناهض لداعش فى محافظتى الأنبار وصلاح الدين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن القوات المشتركة من أفواج مكافحة الإرهاب من ميسان والديوانية والانبار مدعومة بقوة من الفرقة المدرعة التاسعة والشرطة الاتحادية عملية تطهير منطقة" البو فراج" شمالى الرمادى من ثلاثة محاورها من مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى فيما ساند طيران الجيش العراقى القوات العراقية فى مصفى "بيجي" النفطية بإلقاء حمولة كبيرة من الأسلحة والعتاد والمعدات للقطعات العسكرية داخل المصفى.

وتمكنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية من صد هجوم لمسلحى داعش من ثلاثة محاور على خط الصد فى منطقة تلال "نويعم" حيث تم تعزيز القوة المدافعة هناك بقوة من الجيش وقوات "الحشد الشعبى" التى استطاعت صد الهجوم وقتل 18 إرهابيا وتدمير كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات المختلفة.

وأغار طيران الجيش العراقى فى قطاع عمليات سامراء على مواقع داعش وقتل أكثر من 50 إرهابيا ، فيما واصلت قيادة عمليات بغداد بقطعاتها المختلفة عملية "فجر الكرمة" بالأنبار لليوم الثالث على التوالى وبالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار وإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولى وقد تمكنت من قتل 47 ارهابيا.

وأشار البيان إلى أنه تم تدمير احدى عشرة سيارة مزودة بأسلحة رشاشة، وقتلت العديد من الإرهابيين ودمرت ثمانية من مقار الإرهابيين ومركز قيادة ورصد، وتمت معالجة 13 منزلا مفخخا ومركبة "همر" مفخخة.

وشرعت القوات بالتقدم صوب مدينة ومصفى "بيجي" من محورين، الشرقي: وهو محور النهر حيث تمركزت القوات قرب جسر البعيجى، والمحور الغربي: حيث اجتازت القوات قرية تل أبو جراد ووصلت إلى النفق الاول للسكة على بعد ثلاثة كيلومترات من مصفى بيجى، مما أسفر عن مقتل عددا كبير من الإرهابيين من تنظيم داعش وتدمير معدات وأسلحة مختلفة لهم، بإسناد من طيران التحالف الدولى للقطاعات العسكرية الأرضية.
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مصر 365