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إنقاذ مواطنة مسنة من أعلى جبل برأس الخيمة

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إنقاذ مواطنة مسنة من أعلى جبل برأس الخيمة إنقاذ مواطنة مسنة من أعلى جبل برأس الخيمة

تمكن قسم طيران شرطة رأس الخيمة من إنقاذ مواطنة مسنة في أحد أعلى الجبال بإمارة رأس الخيمة.

وقال المقدم الطيار سعيد راشد اليماحي رئيس القسم ، بأنه ورد بلاغاً من غرفة العمليات بالقيادة العامة يفيد بوجود مواطنة، مسنة ،تعرضت لوعكة صحية وحالتها حرجة وتسكن في أعلى جبال رأس الخيمة بما يعادل 4500 قدم من سطح البحر، وعلى إثره تم على الفور تحريك إحدى الطائرات العامودية التابعة للقسم للمكان المذكور وتم تقديم جميع الإسعافات الأولية اللازمة للمواطنة وتم نقلها مباشرة وعلى وجه السرعة لمستشفى صقر الحكومي لاستكمال العلاج اللازم .

وأكد اليماحي على إن شرطة رأس الخيمة وبكامل أجهزتها مستعدة دائما لخدمة المجتمع وتقديم المساعدة بصفة مستمرة لأي طارئ ومهما كان الظرف.

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