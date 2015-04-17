بالصور.. أسر شهداء وتجار ومتضررو الإسكان ببورسعيد يتظاهرون أمام مسجد مريم

تظاهر أسر الشهداء ومصابى أحداث بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، أمام مسجد مريم القطرية الشهير بحى المناخ، وذلك للمطالبة بصدور قرار جمهورى بمعاملة المصابين والشهداء مثل شهداء ومصابى ثورة يناير.

كما طالب التجار المتظاهرون، بتفعيل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1977 للمنطقة الحرة، وإلغاء كل قرار أو لائحة تتعارض مع الأحكام وتنفيذ وعود الرئيس السيسى لعودة المنطقة الحرة لسابق عهدها.

بينما ناشد الشباب الباحث عن وظيفة، تشغيلهم فى شركات الغاز والبترول والبتر وكيماويات دون النظر للسن بما يحقق طموحاتهم.

فيما أكد المتظاهرون عقد مؤتمر شعبى موسع يضم كافة الطوائف، لتفعيل المطالب واحتواء أزمة أبناء بورسعيد، تجاه مطالبهم المشروعة.



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محامى الشهداء ولفيف من تجار بورسعيد



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تجار بورسعيد يرفعون لافتات للمطالبة بحقوقهم



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فتاة تطالب بحقها فى الحصول على وظيفة



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أحد المصابين يتساءل من السبب فى عجزه



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لافتات ترفعها حملة حقنا فى بلدنا



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فتيات ترفع لافتات للمطالبة بحقها



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أهالى أسر الشهداء يطالبون بمعاملة أبنائهم شهداء ثورة



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جموع غفيرة من المتظاهرين بمحيط مسجد مريم