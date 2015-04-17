محافظ الإسكندرية يكرم 150 طفلا خلال احتفالية بمناسبة "يوم اليتيم"

شارك هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، فى الاحتفال بيوم اليتيم المقام بكلية التربية الرياضية بنين، والذى ينظمه حى ثان المنتزه تحت رعاية محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين - جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك لتكريم العديد من الأطفال الأيتام وإدخال البهجة والسعادة عليهم.

وخلال كلمته أعرب المسيرى عن سعادته بتواجده فى هذا اللقاء، مؤكدا أن هذا الجمع من قيادات المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية هدفه الرئيسى التذكرة بمعنى المودة والرحمة، وهما أساس حضارى وخطة ممنهجة للقضاء على التخلف والاتجاه للتحضر، وهذا يكفى للنهوض بمصرنا الغالية.

وأضاف: "علينا جميعا أن نجتمع على هدف الرحمة.. هو هدف أسمى وشىء شمولى جميل للنهوض بمجتمعنا وأساس منهجى لحياتنا"، مؤكدا ضرورة أن الدولة تحتاج إلى جهود ومساعدة الجميع، وتمنى المسيرى أن يكون هناك العديد من الاحتفالات والمسابقات التى تشجع الأطفال، وختم حديثه قائلا بـ"لا تنسوا المودة والرحمة".

ويشار إلى أن هذا الاحتفال ينظمه حى ثان المنتزه للمرة الأولى، وخلال الاحتفال قام الأطفال بتقديم العروض المسرحية وإلقاء الشعر، كما قام المحافظ بتكريم 150 طفلا وتوزيع الهدايا عليهم، وشارك فى الاحتفال العديد من الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية التابعة لمحافظة الإسكندرية ومنها جمعية أهالى حوض 12 الخيرية، وجمعية تنمية عزبة العرب الخيرى، وجمعية دعائم الخير، وجمعية الأمل المصرية الخيرية لتنمية المجتمع وجمعية الجليل المتعال، كذلك شارك فى الاحتفال ملاهى كوكى بارك، ومؤسسة القبطان يوسف شاهين.