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السيسي يلتقط الصور مع شباب مؤسسة الندى لسلامة الطرق ويبدي تقديره لمجهوداتهم

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السيسي يلتقط الصور مع شباب مؤسسة الندى لسلامة الطرق ويبدي تقديره لمجهوداتهم السيسي يلتقط الصور مع شباب مؤسسة الندى لسلامة الطرق ويبدي تقديره لمجهوداتهم

التقط الرئيس عبدالفتاح صورة مع مجموعة من شباب مؤسسة الندى لسلامة الطرق الذين قد التقي بهم مصادفة فى طريق عودته من الكلية الحربية صباح اليوم.

وأبدى الرئيس السيسي اعجابه وتقديره للمجهود الرائع الذي يبذله شباب مؤسسة الندى فى تنمية الوعي المروري لدى المواطنين من خلال الفعاليات التى يقوم بها شباب المؤسسة.

وتوجه الرئيس بالتحية لشباب ماراثون كايرو رانر علي الفاعليات الرياضية التى ترقي بالمستوي الصحى والرياضى للشباب المصري، مطالبًا كل الشباب ببذل المذيد من الجهد فى الفاعليات والأنشطة التى تساهم فى حل مشكلات الوطن.

 

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