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القبض على 3 أشخاص قتلوا “زميلهم” في مزرعة بالسادات

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القبض على 3 أشخاص قتلوا “زميلهم” في مزرعة بالسادات القبض على 3 أشخاص قتلوا “زميلهم” في مزرعة بالسادات

أرشيفية

تمكنت مباحث مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية كشف غموض مقتل عامل بمزرعة بالسادات على يد ثلاثة من زملائه بسبب خلافات مالية نشبت بينهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بضبط ثلاثة متهمين فى جريمة قتل وبحوزتهم سلاح آلى وهو أحمد ش ع ع – 19 سنه – طالب – مقيم قرية بنى قرة – محافظة اسيوط وعبد الرحمن ع ا – 68 سنه – عامل – مقيم ديرب نجم – محافظة الشرقية – عامل زراعى ، وحسن س ع خ – 34 سنه – عامل – مقيم قرية بنى قرة – محافظة اسيوط وبحوزتهم سلاح الى وعدد 16 طلقة لذات العيار.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بقتل المدعو على أحمد – 17 سنة – عامل – مقيم قرية بنى قرة – محافظة اسيوط اثناء عملهم فى مزرعة على الطريق الواصل بين مدينة السادات وقرية التحدى بسبب خلافات بينهم قاموا على اثرها بقتله .

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