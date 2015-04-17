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صحيفة إسرائيلية تنشر صورا لرؤساء وزعماء العالم فى شبابهم من بينهم السيسى

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أعدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرا مصحوبا بالصور لرؤساء وزعماء العالم وهم فى شبابهم، موضحة أن الغالبية العظمى من زعماء العالم لا يمكن التعرف على ملامحهم وهم فى صباهم، وتم التقاط لهم صور وهم يمارسون حياتهم الطبيعية.

ومن بين الصور التى نشرتها الصحيفة صورة للرئيس عبد الفتاح السيسى وهو فى شبابه وهو يرتدى الزى العسكرى عندما كان طالبا بالثانوية العسكرية.

وجاءت الصور على النحو التالى..

الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى شبابه وهو يرتدى الزى العسكرى -اليوم السابع -4 -2015
>

الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى شبابه وهو يرتدى الزى العسكرى

الرئيس السيسى -اليوم السابع -4 -2015
>

الرئيس السيسى

الرئيس الأمريكى بارك أوباما فى شبابه -اليوم السابع -4 -2015
>

الرئيس الأمريكى بارك أوباما فى شبابه

الرئيس أوباما -اليوم السابع -4 -2015
>

الرئيس أوباما

ميشيل أوباما فى شبابها -اليوم السابع -4 -2015
>

ميشيل أوباما فى شبابها

صورة أخرى لأوباما فى شبابه -اليوم السابع -4 -2015
>

صورة أخرى لأوباما فى شبابه

رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير -اليوم السابع -4 -2015
>

رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير

تونى بلير -اليوم السابع -4 -2015
>

تونى بلير

زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن -اليوم السابع -4 -2015
>

زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن

بن لادن -اليوم السابع -4 -2015
>

بن لادن

الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى شبابه -اليوم السابع -4 -2015
>

الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى شبابه

روحانى -اليوم السابع -4 -2015
>

روحانى

فلاديمير بوتين فى شبابه -اليوم السابع -4 -2015
>

فلاديمير بوتين فى شبابه

صورة أخرى لبوتين -اليوم السابع -4 -2015
>

صورة أخرى لبوتين

بوتين الآن -اليوم السابع -4 -2015
>

بوتين الآن

الملكة إليزبيث فى شبابها -اليوم السابع -4 -2015
>

الملكة إليزبيث فى شبابها

الملكة إليزبيث -اليوم السابع -4 -2015
>

الملكة إليزبيث

الرئيس الإيران السابق أحمدى نجاد فى شبابه -اليوم السابع -4 -2015
>

الرئيس الإيران السابق أحمدى نجاد فى شبابه

نجاد الآن -اليوم السابع -4 -2015
>

نجاد الآن

رئيس الوزراء البريطانى الحالى ديفيد كاميرون فى شبابه -اليوم السابع -4 -2015
>

رئيس الوزراء البريطانى الحالى ديفيد كاميرون فى شبابه

كاميرون -اليوم السابع -4 -2015
>

كاميرون

رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون فى شبابه -اليوم السابع -4 -2015
>

رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون فى شبابه

كيم يونج -اليوم السابع -4 -2015
>

كيم يونج

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهى طفلة -اليوم السابع -4 -2015
>

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهى طفلة

ميركل فى شبابها -اليوم السابع -4 -2015
>

ميركل فى شبابها

ميركل -اليوم السابع -4 -2015
>

ميركل

الرئيس السورى بشار الأسد وهو طفل -اليوم السابع -4 -2015
>

الرئيس السورى بشار الأسد وهو طفل

الرئيس السورى بشار الأسد وهو شاب -اليوم السابع -4 -2015
>

الرئيس السورى بشار الأسد وهو شاب

الرئيس السورى بشار الأسد -اليوم السابع -4 -2015
>

الرئيس السورى بشار الأسد

الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى وهو شاب -اليوم السابع -4 -2015
>

الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى وهو شاب

ساركوزى بجوار جاك شيراك الرئيس الفرنسى الأسبق -اليوم السابع -4 -2015
>

ساركوزى بجوار جاك شيراك الرئيس الفرنسى الأسبق

ساركوزى -اليوم السابع -4 -2015
>

ساركوزى

وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى شبابه -اليوم السابع -4 -2015
>

وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى شبابه

جون كيرى -اليوم السابع -4 -2015
>

جون كيرى

بيرلسكونى -اليوم السابع -4 -2015
>

بيرلسكونى

رئيس الوزراء الإيطالى سيليفو برليسكونى وهو فى شبابه -اليوم السابع -4 -2015
>

رئيس الوزراء الإيطالى سيليفو برليسكونى وهو فى شبابه

برلسكونى -اليوم السابع -4 -2015
>

برلسكونى

بيرلسكونى على شواطئ إيطاليا -اليوم السابع -4 -2015
>

بيرلسكونى على شواطئ إيطاليا

الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند فى شبابه -اليوم السابع -4 -2015
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الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند فى شبابه

هولاند -اليوم السابع -4 -2015
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هولاند

رئيسة البرازيل فى شبابها ديلما روسيف -اليوم السابع -4 -2015
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رئيسة البرازيل فى شبابها ديلما روسيف

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روسيف

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البابا فرانسيس -اليوم السابع -4 -2015
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الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وهو بالجيش التركى -اليوم السابع -4 -2015
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الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وهو بالجيش التركى

أردوغان بالشورت -اليوم السابع -4 -2015
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أردوغان بالشورت

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