صحيفة إسرائيلية تنشر صورا لرؤساء وزعماء العالم فى شبابهم من بينهم السيسى

أعدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرا مصحوبا بالصور لرؤساء وزعماء العالم وهم فى شبابهم، موضحة أن الغالبية العظمى من زعماء العالم لا يمكن التعرف على ملامحهم وهم فى صباهم، وتم التقاط لهم صور وهم يمارسون حياتهم الطبيعية.

ومن بين الصور التى نشرتها الصحيفة صورة للرئيس عبد الفتاح السيسى وهو فى شبابه وهو يرتدى الزى العسكرى عندما كان طالبا بالثانوية العسكرية.

وجاءت الصور على النحو التالى..



>

الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى شبابه وهو يرتدى الزى العسكرى



>

الرئيس السيسى



>

الرئيس الأمريكى بارك أوباما فى شبابه



>

الرئيس أوباما



>

ميشيل أوباما فى شبابها



>

صورة أخرى لأوباما فى شبابه



>

رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير



>

تونى بلير



>

زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن



>

بن لادن



>

الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى شبابه



>

روحانى



>

فلاديمير بوتين فى شبابه



>

صورة أخرى لبوتين



>

بوتين الآن



>

الملكة إليزبيث فى شبابها



>

الملكة إليزبيث



>

الرئيس الإيران السابق أحمدى نجاد فى شبابه



>

نجاد الآن



>

رئيس الوزراء البريطانى الحالى ديفيد كاميرون فى شبابه



>

كاميرون



>

رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون فى شبابه



>

كيم يونج



>

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهى طفلة



>

ميركل فى شبابها



>

ميركل



>

الرئيس السورى بشار الأسد وهو طفل



>

الرئيس السورى بشار الأسد وهو شاب



>

الرئيس السورى بشار الأسد



>

الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى وهو شاب



>

ساركوزى بجوار جاك شيراك الرئيس الفرنسى الأسبق



>

ساركوزى



>

وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى شبابه



>

جون كيرى



>

بيرلسكونى



>

رئيس الوزراء الإيطالى سيليفو برليسكونى وهو فى شبابه



>

برلسكونى



>

بيرلسكونى على شواطئ إيطاليا



>

الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند فى شبابه



>

هولاند



>

رئيسة البرازيل فى شبابها ديلما روسيف



>

روسيف



>

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان فى شابه



>

البابا فرانسيس



>

الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وهو بالجيش التركى



>

أردوغان بالشورت

موضوعات متعلقة

-كواليس 20 دقيقة قبل التقاط السيسى صورة مع شباب مؤسستى "ندى" و"كايرو رانيرز".. الرئيس يتعرف على نشاطهم ويشيد به.. ويعدهم بلقاء خاص لحل أزمة حوادث الطرق.. والشباب: لم نتوقع طلبه لقاءنا ومناقشة أفكارنا

>